Schwarzach aktualisiert vor 17 Minuten

Schwer verletzt: Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann aus seinem Auto

Am Samstag, um 4.20 Uhr, kam es in Stadtschwarzach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 27-jährige Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Auto die Bamberger Straße Richtung Ortsende. Aus ungeklärter Ursache prallte er dann mit seinem Peugeot zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford und beschädigte diesen erheblich.