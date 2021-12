Gaibach vor 1 Stunde

Schwarzwald statt Olymp

Im Rahmen ihres P-Seminars traten zwölf Schüler*innen der Oberstufe des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach mit ihren Lehrern Helmut Kneißl und Martin Redweik eine fünftägige Studienfahrt in den Schwarzwald an. Von der Jugendherberge "Veltishof" am Titisee aus unternahm die Gruppe Tagesexkursionen zur Ravennaschlucht und zum Feldberg, dem mit 1493 Metern höchst gelegenen Punkt Baden-Württembergs. Einen kulturellen Kontrast hierzu bot eine Stadtführung mit der "Hexe von Freiburg", die die Gruppe auf ihrem letzten Gang in Freiheit durch Freiburg im Breisgau anno domini 1599 begleiten durfte. Der Besuch von Straßburg im Elsass auf der Rückreise rundete den für alle Teilnehmer interessanten und sehr gelungenen Aufenthalt ab. Im Vorfeld der Reise hatten die Oberstufenschüler*innen Bahntransport, Unterkunft sowie das Exkursionsprogramm im Rahmen ihres Projekt-Seminars eigenständig vorbereitet und organisiert.