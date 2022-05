Kitzingen vor 1 Stunde

Schwarzer Audi in der Thomas-Ehemann-Straße angefahren

Von einer Unfallflucht berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Ereignet hat sich diese am Montag zwischen 8.30 und 13.30 Uhr in der Thomas-Ehemann-Straße. Eine bislang unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug einen geparkten schwarzen Audi an der Fahrerseite und kümmerte sich nicht weiter um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.