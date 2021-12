Kitzingen vor 43 Minuten

Schwarzer Audi A3 zerkratzt

Tiefe, durchgängige Kratzer hat eine unbekannte Person an einem schwarzen Audi A3 hinterlassen der in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 13.15 Uhr, in der Tännigstraße in Kitzingen geparkt war. Der Schaden auf der rechten Fahrzeugseite wird mit 3000 Euro beziffert.