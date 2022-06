Neuses am Berg vor 1 Stunde

Schwarzen Roller gestohlen

Seinen schwarzen Roller der Marke Suzuki stellte nach Angaben der Polizei am Mittwoch zwischen 13.30 und 14.30 Uhr ein Mann auf dem Grünstreifen eines Flurbereinigungsweges ab. Der Weg befindet sich am Ortsrand von Neuses am Berg, unweit der Dorfstraße 16.