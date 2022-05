Gräfenneuses vor 23 Minuten

Schwarzen BMW in Gräfenneuses zerkratzt

Kratzer an der rechten Fahrzeugseite eines schwarzen 1er BMW hinterließ eine unbekannte Person in Gräfenneuses. Das Auto stand in der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, auf Höhe der Hausnummer Gräfenneuses 8. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro.