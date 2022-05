Kitzingen vor 45 Minuten

Schwarze Mercedes angefahren und geflüchtet

Auf der Wörthstraße in Kitzingen in Richtung Stadtmitte touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 11.45 und 19.30 Uhr einen geparkten schwarzen Mercedes der C-Klasse und riss dabei den linken Außenspiegel des Fahrzeugs ab, wobei ein Schaden von circa 1500 Euro entstand, berichtet die Polizei.