Nicht zuletzt die Tatsache, dass Schauspieler William Shatner 50 Jahre nach seiner Rolle als „Captain James T. Kirk“ vom „Raumschiff Enterprise“ tatsächlich ins Weltall geflogen ist, zeugt von der Faszination der Menschheit für die unendlichen Weiten des Universums.

Diese Begeisterung sprang auch in der mit weit mehr als 100 begeisterten Gästen nahezu voll besetzten Alten Synagoge in Kitzingen über: Im Rahmen der Benefizveranstaltung des Lions Club Kitzingen ist es dem Astro-Physiker Prof. Dr. Harald Pfeiffer (Universität Potsdam) auf beeindruckende und zugleich anschauliche Art und Weise gelungen, in seinem Vortrag mit dem Titel „Einsteins Symphonie: von Schwarzen Löchern bis zum Ursprung von Gold“, den Zuhörern äußerst spannende Erkenntnisse über Gravitationswellen, Schwarze Löcher und Neutronensterne zu geben.

Bereits vor mehr als 100 Jahren berichtete Albert Einstein erstmals von Gravitationswellen, im Jahre 2015 wurden sie tatsächlich entdeckt und im Februar 2016 letztlich wissenschaftlich bestätigt. Seitdem gibt es eine Flut neuer Erkenntnisse über schwarze Löcher und über Neutronensterne – bis hin zur größten Beobachtungskampagne in der Geschichte der Astronomie, die auch Hinweise über den Ursprung des Goldes im Universum und hier auf unserer Erde liefert.

Als Abschluss des spannenden Vortrages wurden noch zahlreiche Fragen aus dem Auditorium geklärt – unter anderem, dass die wissenschaftlichen Forschungen der Astro-Physik trotz ihrer scheinbar unermesslichen Dimensionen einen durchaus praktischen Nutzen für unseren „irdischen Alltag“ haben.

Der Referent, Prof. Dr. Harald Pfeiffer, ist in Rüdenhausen aufgewachsen und hat in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten studiert. Nach Forschungsaufenthalten in Kalifornien und einer Professur in Toronto (Kanada) forscht und lehrt er seit 2017 wieder in Deutschland am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und an der Universität Potsdam.

Mit den Erlösen aus dieser Veranstaltung unterstützt der Lions Club Kitzingen seine gemeinnützigen und wohltätigen Projekte im Landkreis Kitzingen, wie beispielsweise die alljährliche Weihnachtsaktion, welche zu einer der wichtigsten Aktivitäten des Clubs zählt und mittlerweile gar eine jahrzehntelange Tradition hat. Ziel ist es, bedürftigen Mitbürgern – insbesondere Familien – in der Stadt und im Landkreis Kitzingen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, gerade zu Weihnachten etwas Unterstützung und Herzlichkeit zukommen zu lassen.

Von: Björn Keyser (PR-Beauftragter, Lions Club Kitzingen)