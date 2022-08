Gleich zwei Fälle von Schwarzangeln sind der Kitzinger Polizei binnen zwölf Stunden angezeigt worden. Am Sonntag stellte ein Jagdpächter aus Wiesentheid gegen 10.15 Uhr am Ufer eines Privatsees drei Personen fest, die eigenen Angaben zufolge die Nacht hindurch bereits drei Fische geangelt hatten. Eine Erlaubnis sowie einen Angelschein konnten die drei Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren nach Angaben der Polizei nicht vorweisen. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Fischwilderei.

In Geiselwind wurden am selben Abend gegen 23.30 Uhr durch einen Zeugen fünf Männer im Alter zwischen 19 und 46 Jahren beobachtet, wie diese am Privatsee des Fischereivereins Burghaslach ihre Angeln ins Wasser hielten. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass alle Personen jeweils mit einer Handangel im See zu Werke gingen, ohne eine Erlaubnis des Fischereivereins zu besitzen. Auch einen Fischereischein konnte keine der Personen vorweisen. Gegen die Männer wurde ebenfalls Anzeige erstattet.