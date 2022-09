Wenn es darum geht, ihren Heimatort für die Bevölkerung und für Gäste schöner zu machen, dann stehen die Mitglieder des Schwarzacher Siedlervereins stets in der vordersten Reihe.

So hat der Siedlerverein Schwarzach a. Main auf eigene Kosten in den Mainwellen zwischen Stadtschwarzach und Münsterschwarzach, unmittelbar neben dem Main-Radweg, zwei drehbare Sonnenliegen aufgestellt. Der Standort konnte nicht besser gewählt werden, denn die Sitzgruppe wird sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern des Ortes, sowie von Gästen und auch von den Radlern bereits sehr gerne angenommen. Was nicht verwundert, denn neben einer kleinen, durchaus gemütlichen Ruhepause mit Blick auf das Mainufer und die freie Natur, kann man auch den Rundblick in Richtung der Abtei oder zu den Ortsteilen genießen.

Bei der Übergabe bedankte sich Bürgermeister Volker Schmitt herzlich bei der 1. Vorsitzenden Melanie Rosenberger.

Sein besonderer Dank galt auch Herrn Niklas Keilholz, der auf eigene Kosten eine Sonnenliege beigesteuert hat.

Dem Siedlerverein sagte er Dank für das besondere Engagement, zumal der Verein auch in der Vergangenheit die Gemeinde immer wieder mit Verschönerungsmaßnahmen unterstützt und z.B. mit der Anlage des Kulturpfades oder auch der Anschaffung und dem Verleih eines Party-Anhängers bereichert und so zur Attraktivität des Ortes beigetragen hat.

Von: Martin Pfriem (Kämmerer, Markt Schwarzach a. Main)