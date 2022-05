Bei Ermittlungen wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln hat die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für neun Objekte in Mainfranken erwirkt. Wie das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung berichtet, befand sich darunter auch die Wohnung eines Tatverdächtigen in Schwarzach im Landkreis Kitzingen.

Als die Einsatzkräfte die Wohnungstür kurz nach 6 Uhr öffneten, kam ihnen "in bedrohlicher Weise ein bellender Kampfhund entgegengerannt", so die Polizei. "Um das Tier zu stoppen, machte ein Polizist von seiner Dienstwaffe Gebrauch." Ein Diensthundeführer kümmerte sich sofort um den verletzten Hund. Er kam dann in eine Tierarztpraxis.

Hausdurchsuchung in Schwarzach: Kampfhund rennt Polizei entgegen

Bei den Durchsuchungen wurden laut Polizei verschiedene Betäubungsmittel, mutmaßliches Drogengeld und anderen Beweismitteln gefunden. Ermittelt wird gegen insgesamt neun Tatverdächtige im Alter zwischen 22 und 50 Jahren. Ein 56-jähriger Mann, der in der Wohnung in Schwarzach angetroffen werden konnte, wurde aufgrund eines bereits bestehenden Vollstreckungshaftbefehls in anderer Sache verhaftet.

Die noch andauernden Ermittlungen in dem Rauschgiftkomplex werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.

Auch interessant: Mutiger Sprung ins kalte Wasser: Polizist rettet Schwan vor Kampfhund

Vorschaubild: © Symbolfoto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa