Am Freitag (28. Januar 2022) kam es in der Schweinfurter Straße in Schwarzach am Main zu einem schweren Unfall. Eine Neunjährige befand sich gegen 13.15 Uhr auf dem Heimweg von der Schule. Dabei überquerte sie einen Schülerlotsenübergang, der zu dieser Zeit aber nicht besetzt war, wie die Kitzinger Polizei mitteilte.

Im selben Moment fuhr die Fahrerin eines weißen E-Bikes die Straße entlang. Sie stieß mit dem Mädchen zusammen - und fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten. Die Schülerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus in Würzburg gebracht.

Mädchen bei Zusammenstoß mit E-Bike-Fahrerin schwer verletzt: Zeugen gesucht

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen des Unfalls. Hinweise werden telefonisch unter 09321/141-0 entgegengenommen.

