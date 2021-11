Kitzingen vor 1 Stunde

Schwarz-blaues Mountainbike gestohlen

Am Dienstag, zwischen 16.50 und 18 Uhr, entwendete in Kitzingen eine unbekannte Person ein Mountainbike, das in der Sickershäuser Straße auf Höhe der Hausnummer 4 abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich laut Polizei um ein Herrenrad der Firma Bulls in schwarz-blauer Farbe. Es entstand ein Beuteschaden von circa 400 Euro.