Rödelsee vor 56 Minuten

Schwanberg: Schlossparkführung und Konzert

"Auf der Jagd durch den Park: was den Frieden im Grünen mit der Flinte verbindet" lautet das Thema der Schlossparkführung mit Diana Fuchs am Sonntag, 20. Juni, zu der die Communität Casteller Ring auf den Schwanberg einlädt. Treffpunkt ist laut Presseschreiben um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche.