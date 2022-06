Kitzingen vor 1 Stunde

Schwanberg lädt ein: Schlossparkführung und Konzert

"Kobolde der Nächte im Park" lautet das Thema der Schlossparkführung mit Walter Fuhrmann am Sonntag, 19. Juni, zu der die Communität Casteller Ring auf den Schwanberg einlädt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Brunnen der St. Michaelskirche. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, auf der Treppe der St. Michaelskirche dem Ensemble Klez' amore zu lauschen, das um 15.30 Uhr Lieder und Instrumentalstücke aus verschieden Kulturen zu Gehör bringt. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt. Es gibt keine Sitzmöglichkeiten, bitte Gartenstuhl mitbringen. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden werden erbeten.