Etwashausen vor 1 Stunde

Schwan unter Polizeischutz

Es war ein Hilferuf der besonderen Art: Ein Schwan auf sonntäglichem Stadtbummel in Etwashausen - vielleicht hat sich das Tier ja verlaufen? Anwohner informierten die Polizei, die wenig später auch da war und für "Polizeischutz" in der Mainbernheimer Straße sorgte. Die Polizei konnten Überzeugungsarbeit leisten: Sie machten dem Tier klar, dass es so nicht geht - und geleiteten es sicher über die Straße. Noch ein kurzes Scheuchen in Richtung Main - und der Schwan war wieder da, wo er hingehört.