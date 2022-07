Sommerach vor 41 Minuten

Schwalbenfreunde in Sommerach ausgezeichnet

Katrin und Eduard Czech heißen in Sommerach nicht nur Touristen in ihrer Ferienwohnung "Schwalbennest" willkommen, auch Mehlschwalben finden hier ein Domizil. Davon zeugen die 24 von den Mehlschwalben selbst errichteten Nester und auch die von Eduard Czech angebrachten Kunstnester. "Wir warten schon in jedem Frühjahr auf die Rückkehr unserer Schwalben und führen genau Buch über deren Ankunft" so Katrin Czech. Regelmäßig werden auch die am Haus wachsenden Sträucher zurückgeschnitten, damit die Schwalben freie Bahn zu Nestern und Jungen haben. Für ihr Engagement in Sachen Schwalbenschutz wurden Katrin und Eduard Czech jetzt vom Kreisvorsitzenden des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), Klaus Sanzenbacher, mit einer Plakette und einer Urkunde ausgezeichnet. "Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung und werden für das "Schwalben willkommen"-Schild einen angemessenen Platz finden", versprach Katrin Czech bei der Übergabe.