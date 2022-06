Sulzfeld aktualisiert vor 35 Minuten

Schwalben willkommen in Sulzfeld

Benedikt Seeger aus Sulzfeld hat sein Anwesen schwalbenfreundlich gestaltet: Die Rauchschwalben brüten unter einem Terrassenvorbau. Die Mehlschwalben brüten am Dachüberstand des Hauses. Beim Renovieren des Anwesens mussten die Naturnester leider durch Kunstnester ersetzt werden, die jedoch von den Vögeln inzwischen mit Begeisterung angenommen werden. Deshalb hat Herr Seeger vor, die Nesterzahl demnächst noch zu erweitern. Im Rahmen seiner Imkerei, die er derzeit professionell aufbaut, sieht er sich auch auf seinen Grundstücken dem Naturschutz verpflichtet. Für sein Engagement in Sachen Schwalbenschutz wurde Herr Seeger kürzlich vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit einer Plakette und einer Urkunde ausgezeichnet: Er freute sich riesig über die Auszeichnung und versprach, das "Schwalben willkommen"-Schild sofort an seinem Anwesen anzubringen.