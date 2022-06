Unterickelsheim vor 1 Stunde

Schwalben in Unterickelsheim willkommen

Gunther Göttlein aus Unterickelsheim hat sein landwirtschaftliches Anwesen schwalbenfreundlich gestaltet: "Unsere 13 Mehlschwalbennester haben wir allesamt selbst gebaut." Herr Göttlein betreut außerdem 4 Rauchschwalbennester, von denen eines sogar mit einer Kamera ausgerüstet ist, damit sowohl alle Familienmitglieder als auch die Schule(n) jederzeit visuell am Leben "seiner" Schwalben teilhaben können. Für dieses große Engagement in Sachen Vogelschutz wurde Herr Göttlein kürzlich vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit einer Plakette und einer Urkunde ausgezeichnet: Er freute sich riesig über die Auszeichnung und versprach, das "Schwalben willkommen"-Schild sofort an seinem Anwesen anzubringen.