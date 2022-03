Stadelschwarzach vor 21 Minuten

Schutzhülle von Gastank eingeschnitten: 4000 Euro Schaden

Ein Gastank, der momentan überirdisch in der Würzburger Straße in Stadelschwarzach auf Höhe der Hausnummer 21, gelagert wird, ist in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, beschädigt worden. Eine unbekannte Person hat die vor Korrosion schützende Kunststoffhülle des Tanks vermutlich mit einem Cutter-Messer spiralförmig eingeschnitten. Dadurch entstand laut Polizei ein Schaden von circa 4000 Euro.