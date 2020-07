Siedlungsgrundschüler schlossen außergewöhnliches Schuljahr ab

Die Siedlungsgrundschüler der "Blauen Gruppen" stimmten sich auf das nahe Schuljahresende ein: Mit Masken und auf Abstand, aber auch mit fröhlichen Liedern gestalteten Pfarrer Simon Gahr und Pfarrvikar Thaumüller einen Frischluftgottesdienst auf dem Pausenhof. Einiges kam jedem schräg vor in diesem außergewöhnlichen Schuljahr – dazu sammelten die Kinder ihre guten und schlechten Erfahrungen nach der Schulschließung.

Zuviel Abstand zu Freunden und der Oma, Lernen im Schlafanzug und mit Videokonferenz, Telefonate mit den Lehrern, kein Fußballtraining, aber auch Schönes wie viel Zeit mit der Familie, Fahrradfahren mit Papa oder Zelten im Garten blieb den Schülern in Erinnerung. Jedoch blieben auch Wünsche offen, wie die Sehnsucht nach Gesundheit und Normalität, nach Zusammensein mit allen Klassenkameraden im neuen Schuljahr. Anschließend schickten die Schüler ihre Wünsche als selbstgebastelten Flieger zum Scherben-Kreuz der Grundschule. Mit einem Segenslied entließen die Pfarrer die Kinder in die letzten Homeschooling-Tage. In der kommenden Woche dürfen sich die "Roten Klassengruppen" und ganz besonders die Viertklässler auf ihren Abschiedsgottesdienst freuen.