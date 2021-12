Der Beschluss zur umfangreichen Sanierung der Grund- und Mittelschule in Wiesentheid ist längst gefasst. Die erforderlichen Unterlagen sind eingereicht, selbst die Baugenehmigung liegt vor, aber es tut sich nichts. "Die Zustimmung der Regierung von Unterfranken als Fördergeber steht noch aus", informierte der stellvertretende Vorsitzende des Schulverbandes, Rene Schlehr.

In der Sitzung berichtete Schlehr, der kurzfristig als Leiter der Zusammenkunft für seinen erkrankten Wiesentheider Amtskollegen Klaus Köhler eingesprungen war, über den wenig erfreulichen Stand in der Sache. Der Schulverband versuche nahezu alles, um Bewegung rein zu bringen, so Schlehr. "Wir haben ein Schreiben an den Amtsleiter verfasst mit der Bitte, dass das Verfahren beschleunigt wird. Die Situation wird ja nicht besser", so Schlehr.

Geplant war Baustart im Frühjahr 2021

Die umfangreiche Sanierung des Schulgebäudes hätte längst starten sollen. Der Plan hatte vorgesehen, dass die Arbeiten im Frühjahr 2021 beginnen, bis 2025 wollte man einst fertig sein. Das dürfte sich verschieben. Mit dem Zeitplan laufen vor allem die Kosten aus dem Ruder. Die vor einem Jahr von 14,5 Millionen Euro auf rund 20 Millionen Euro korrigierten Kosten dürften eher noch weiter in die Höhe schnellen.

In der Sitzung hatte der Schulleiter der Grundschule, Carsten Busch, auf ein Problem hingewiesen. ""Wir platzen aus allen Nähten", beschrieb er die räumliche Situation. Elf Klassen mit 240 Schülerinnen und Schülern besuchen derzeit die Grundschule in Wiesentheid, wo man bereits drei vierte Klassen aus Platzgründen in das Gebäude des Gymnasiums ausgelagert hat.

Mehr Kinder und mehr Ganztagsbetreuung

Die Prognose der Schülerzahlen sieht vor, dass ab 2024 noch einmal 50 Kinder hinzu kommen. Es bestehe also erheblicher Raumbedarf. Außerdem greifen immer mehr Eltern auf das Angebot einer Ganztagsbetreuung zurück. Etwa 120 Kinder würden derzeit bis 15.30 Uhr in der Schule betreut, berichtete Rebekka Manz als Leiterin der Ganztagsbetreuung. Auch sie klagte: "Wir kommen deutlich an unsere Grenzen, was Räume, Personal und Zeit betrifft."

Aktuell läuft der Schulbetrieb gut, auch mit der Corona-Situation. Luftreiniger und Messgeräte würden erfolgreich eingesetzt. "Wir mussten bisher noch keine Klasse in Quarantäne schicken", so Grundschulleiter Busch. Aktuell seien sieben Grundschüler an Corona erkrankt.

In der Hauptschule berichtete Rektorin Susanna Zeier von zwei Fällen. Sie informierte, dass dort derzeit 260 Schüler in 16 Klassen unterrichtet werden. Die Auslagerung der siebten Jahrgangsstufe ins Schulgebäude nach Geiselwind funktioniere gut, Schüler und Lehrer fühlten sich dort recht wohl, so Zeier.

Gemeinden zahlen zusätzliche Investitionsumlage

In der Sitzung erließ der Schulverband seinen Haushalt für das kommende Jahr. Der Finanzplan umfasst insgesamt 5,5 Millionen Euro, wobei der Vermögenshaushalt allein 4,1 Millionen Euro ausmacht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg er um knapp zwei Millionen Euro, was in erster Linie am geplanten Umbau liegt. Dafür sind 3,9 Millionen Euro im Investitionsprogramm vorgesehen.

Die Umlage für die Mitgliedsgemeinden beläuft sich in der Grund- und in der Mittelschule auf 1800 Euro pro Schüler. Zusätzlich müssen die Gemeinden eine Investitionsumlage bezahlen. Diese beträgt für die Grundschule 1800 Euro pro Schüler, für die Mittelschule sind es 600 Euro pro Schüler.

Aufgeteilt auf die einzelnen Gemeinden ergibt das folgende zu zahlende Kosten für 2022: Wiesentheid 554 400 Euro, Geiselwind 105 600 Euro, Prichsenstadt 96 000 Euro, Rüdenhausen 91 000 Euro, Castell 84 000 Euro, Abtswind 67 200 Euro, Kleinlangheim 52 800 Euro, Wiesenbronn 45 600 Euro und Großlangheim 33 600 Euro.