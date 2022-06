Mehr als 50 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine besuchen mittlerweile das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH). Sie werden dort an drei Tagen pro Woche in Willkommensgruppen von ukrainischen und deutschen Lehrkräften unterrichtet. An zwei Tagen nehmen sie weiterhin am Online-Unterricht ihrer Heimatschulen teil.

Die Firma Göpfert aus Wiesentheid hat sich bereit erklärt, Schulmaterialien zu spenden, die den Geflüchteten momentan fehlen. Bei einem Besuch an der Schule übergaben Esther Göpfert und Sohn Florian Göpfert den ukrainischen Kindern und Jugendlichen Mäppchen, Schultaschen, Schreibblöcke, Buntstifte und alles, was man sonst so in der Schule braucht.

Sowohl die ukrainischen Schülerinnen und Schüler als auch ihre Lehrerinnen freuten sich sichtlich über die Schulmaterialien, die sie ein Stück weit für den Schulalltag rüsten und wir bedanken uns bei der Firma Göpfert für die nützliche Spende.

Von: Martina Schenk (Lehrerin am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)