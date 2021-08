Volkach vor 1 Stunde

Schulleben maßgeblich mitgeprägt

Auch wenn die Erleichterung über das nahende Ende eines weiteren Corona-Schuljahres in den letzten Wochen zu spüren war, bedeutete es auch gleichzeitig, dass der Abschied von lieben Kollegen nahte – für manche aufgrund des wohlverdienten Ruhestands, für andere aufgrund einer beruflichen Veränderung. Um diese in einem angemessenen Rahmen verabschieden zu können, versammelten sich das Kollegium, Vertreter der Schülerschaft und als Vertreter für Stiftung und Konvent Schwester Kunigild Steer sowie Frau Sonja Eschenbacher in der Aula. Die Direktorin Frau Doris Roth machte in ihrer Rede deutlich, wie schwer diese Abschiede sind und verdeutlichte, welche Leistungen von den ausscheidenden Kolleginnen in den letzten Jahren vollbracht worden waren. Frau Sharina Niedermeyer bereicherte das Schulleben durch ihr musikalisches Wirken, während Frau Tina Riegler in den letzten Jahren maßgeblich für Aktionen im Fachbereich Französisch Verantwortung trug. Frau Ingrid von Wietersheim, Frau Birgit Engel und Frau Martina Hau gehörten durch ihre langjährige Tätigkeit zu den guten Seelen im Kollegium und waren Ansprechpartner für alle Fälle. Durch ihren großen Einsatz in den Fachbereichen Religion, Englisch und Sport prägten sie das Schulleben über Jahrzehnte.