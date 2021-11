Abt Michael hat am Freitag 14 Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (EGM) in der Abteikirche gefirmt. An der Schule ist es möglich, die Firmung nicht in der Heimatpfarrei, sondern in der Abteikirche mit anderen Jugendlichen aus der 10. Jahrgangsstufe zu empfangen. Das Firmkonzept basiert auf dem Alter der Firmlinge: an der Schwelle zum jungen Erwachsenensein. Schulseelsorger Bruder Melchior Schnaidt OSB hat die Jugendlichen auf das Sakrament der Firmung vorbereitet.

In seiner Predigt erzählte Abt Michael von seinem eigenen Glaubensweg, der auch im Jugendalter mit Zweifeln durchzogen war. Als Kind sei er sehr christlich aufgewachsen, habe auch ministriert. "Und später kam der Gedanke bei mir, was das alles solle. Ich fand es komisch, dass wir zu Hause Weihwasser hatten. Und irgendwann war ich dann auch nicht mehr Ministrant", so der Abt. "Aber wenn es schwierig wurde, da habe ich mich dran erinnert, dass da noch jemand ist, an den ich mich wenden kann. Vor schwierigen Schulaufgaben habe ich zum Beispiel dann doch gebetet, dass die Schulaufgabe gut wird."

Später habe sich sein Glaubensbild gewandelt: "Ich wusste dann, dieser Gott ist da. Einfach da. Glauben hat mit Erfahrung zu tun. Dinge die mir passieren, als Zeichen Gottes zu nehmen." Das zeigten auch die biblischen Figuren, von denen in Lesung und Evangelium erzählt wurden. Abraham vertraute dabei auf Gott, lässt alles zurück. Das Evangelium handle ebenfalls vom Vertrauen zu Gott, als Petrus auf dem Wasser untergeht, als er an Gott zweifelt.

"Der Weg als Gläubige ist ein Abenteuer. Und Vertrauenssache. Dass ich mich einfach auf Gott einlasse", folgerte Abt Michael. Glauben heiße Erfahrungen sammeln. Mit der anschließenden Firmung und dem Gebet um den Heiligen Geist, sollten die Firmlinge offen werden für diese Erfahrungen. "Ihr sollt den Mut haben, dieser Stimme Gottes zu trauen."

Wenn sie gleich aus den Bänken treten, würden sie bewusst "Hier bin ich" sagen. Ein starkes Zeichen. Für die anschließende Tauferneuerung forderte er, dass sich die Jugendlichen gegen Westen, dem Reich des Todes, zur Absage an das Böse mit abwehrender Haltung und gegen Osten, wo die Sonne als Zeichen des wiederkehrenden Christus aufgeht, mit offenen Armen zur Bekräftigung ihres Glaubens wenden sollen. Die Firmung selbst vergleicht Abt Michael immer mit einem Tattoo. Sie gehe nie wieder weg. Auch nicht, wenn sich die Jugendlichen von Gott abwenden würden. Er sei immer da, egal was passiere.

Während der Spendung der Firmung durch Handauflegung und die Salbung mit Chrisamöl standen die Firmpaten hinter den Firmlingen und legten als Zeichen der Unterstützung eine Hand auf die Schulter. Im Anschluss wurden die Firmkerzen an der Osterkerze entzündet und mit dem Firmspruch an die Firmlinge überreicht.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)