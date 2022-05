Mit József Bogár ist kürzlich der langjährige Leiter der Realschule am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach verstorben. Für deren Geschicke war er laut Pressemitteilung der Schule von 1988 bis 1992 als Konrektor, anschließend bis 2010 als Realschulrektor verantwortlich.

Im ungarischen Elek geboren, kam József Bogár 1944 nach Unterfranken, wo er in Lohr das humanistische Gymnasium besuchte. An der Universität Würzburg studierte er zunächst Betriebswirtschaftslehre und Geographie, später auch Theologie, weshalb er nicht nur die Lehrbefähigung für wirtschaftswissenschaftliche Fächer und Erdkunde, sondern auch für katholische Religionslehre, Sozial- und Erziehungskunde besaß. 1976 trat Bogár in den staatlichen Schuldienst ein und war an Realschulen in Alzenau, Lohr und Höchberg tätig, bevor er im November 1988 an das Franken-Landschulheim (FLHS) Schloss Gaibach und damit in die Dienste des Zweckverbandes Bayerische Landschulheime wechselte.

Außer seiner Funktion als Realschulleiter übernahm er in Gaibach auch die Aufgaben eines Fachbetreuers und Beratungslehrers.

Aufwertung der Realschule

Neben dem Schuldienst wirkte József Bogár an Lehrbüchern mit und engagierte sich aktiv in der Verbandsarbeit. Hier lag ihm die Einführung der sechsstufigen Realschule in Bayern besonders am Herzen. Auch mit der Etablierung der sogenannten "Profilklasse" am FLSH Schloss Gaibach, die guten Realschulabsolventinnen und -absolventen den Einstieg in die Oberstufe des Gymnasiums und damit den Erwerb des Abiturs ermöglicht, sorgte er für eine Aufwertung der Realschule.

Den Schülerinnen und Schülern werde József Bogár als empathischer Pädagoge in Erinnerung bleiben, der jederzeit bereit war, den jungen Menschen eine zweite Chance zu geben. Das Kollegium verliere mit ihm ein vielseitig engagiertes und hoch geschätztes Mitglied, das dem Franken-Landschulheim auch im Ruhestand noch eng verbunden blieb, endet die Mitteilung.