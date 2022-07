Kein Anschluss unter dieser Nummer - die Grund- und Mittelschule in Wiesentheid war für einige Tage telefonisch nicht zu erreichen. Auf Nachfrage im Wiesentheider Rathaus teilte Verwaltungsleiter Christian Sturm mit, dass am vergangenen Donnerstag bereits die Probleme aufgetreten seien und die Telefone im Schulgebäude stumm blieben.

Die Ursache sei ein Defekt an einer Leitung in der Nähe der Schule, der nicht durch Bauarbeiten, wie sonst meist der Fall, entstanden sei. "Wahrscheinlich eine Alterserscheinung. Die Leitungen dort sind über 50 Jahre alt, da kann das passieren", sagte Sturm. Einen Tag später habe man den Fehler bereits lokalisiert. Es galt, eine Baufirma zu finden, was dann auch geschafft war. Das Problem wurde behoben, die bewährte Leitung war wieder frei.

Telefonanlage wurde auf eine andere Leitung umgestellt

Teilweise, so der Verwaltungsleiter, habe man die Schule nur über ein Notfall-Handy erreichen können. Am Montag sei dann die Telefonanlage der Schule auf eine andere Leitung umgestellt worden. Neben der Schule waren einzelne Anwesen im Siedlungsgebiet ebenso ohne Telefon in dieser Zeit.

Das Wiesentheider Rathaus hatte erst vor wenigen Tagen dasselbe Problem. Dort, wie auch im Altort, waren immer wieder Störungen im Netz aufgetreten, das Rathaus war nur per E-Mail zu erreichen. Auch hier scheint mittlerweile alles wieder zu funktionieren.