Kitzingen/Würzburg/Schweinfurt vor 1 Stunde

Schule abgedeckt: So heftig war die Sturmnacht in Mainfranken

Alle Hände voll zu tun hatten die Feuerwehren am Freitagabend und in der Nacht: Orkantief "Zeynep" riss Bäume um und deckte Dächer ab. Besonders traf es eine Schule in Kitzingen.