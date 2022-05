Kitzingen vor 1 Stunde

Schulbus touchiert und geflüchtet

In der Sichershäuser Straße in Kitzingen ereignete sich am Donnerstag um 7.55 Uhr an der Bushaltestelle der Erich-Kästner-Schule eine Unfallflucht, heißt es im Polizeibericht. Als ein Busfahrer in der Haltestelle stand, um Schulkinder zusteigen zu lassen, fuhr ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Audis am Bus vorbei. Hierbei touchierte der Unbekannte mit dem rechten Außenspiegel die linke Fahrzeugseite des Busses und fuhr weiter. Das Kennzeichen konnte vom Fahrer des Busses notiert werden. Gegen Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.