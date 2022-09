Kitzingen vor 12 Minuten

Schulanfangsplakate für mehr Sicherheit

Die Abc-Schützen starten wieder ins Abenteuer Schule. Damit sie auch sicher in der Schule ankommen, hat die Junge Union im Kreisverband Kitzingen zum Start an verschiedenen Schulen im Landkreis Schilder mit der Aufschrift „Vorsicht: Schulkinder!“ angebracht. Die Schulanfangsplakate sollen alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Aufmerksamkeit ermahnen. Die Plakate hängen in Kitzingen, Volkach, Schwarzach und Wiesentheid. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreisverbandes hervor.