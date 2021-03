Wiesentheid vor 1 Stunde

Schul-Gewächshaus als praktischer Lernort

Endlich war es so weit, der erste Spatenstich zum Schul-Gewächshaus am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) wurde durchgeführt. Der Erste Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesentheid, Klaus Köhler, vertrat als Verbandsrat den Zweckverband Bayerische Landschulheime und startete zusammen mit dem Schulleiter Achim Höfle, dem Projektleiter Matthias Mann und beteiligten Schülern aus der 11. Jahrgangsstufe (Q11) das Projekt „Schul-Gewächshaus am LSH“.