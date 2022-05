Sulzfeld vor 1 Stunde

Schützengesellschaft Sulzfeld: Treue Mitglieder helfen in schweren Zeiten

Wie viele andere Vereine auch, ist die Schützengesellschaft Sulzfeld in den beiden vergangenen Jahren arg gebeutelt worden. Doch jetzt scheint das Schlimmste überstanden und die Gesellschaft hat mittlerweile eine zweite Herkulesaufgabe geschafft: den Wiedereinzug in das Schützenhaus. Denn in den Jahren 2017 bis 2020 war der Verein ohne sportliche Heimat gewesen, da das gemietete Schützenhaus verkauft worden war.