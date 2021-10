Dettelbach vor 1 Stunde

Schützen feiern ihre Majestäten

Traditionell und unter Berücksichtigung der Corona-Vorschriften hat die Schützengesellschaft Dettelbach von 1471 die "Könige" mit ihrem Gefolge proklamiert und gefeiert. Pandemiebedingt beschränkte man sich nun zum zweiten Male, die Königsfeier ohne den sonst gebräuchlichen Umzug durch die Stadt, im Garten des Schützen Anwesens durchzuführen. Nach der Krönung, die bei herrlichstem Wetter stattfand und von den Musikanten der Stadtkapelle Dettelbach gebührend untermalt wurde, ging man dann zum Einnehmen des Königsmahles, in den vom Schützenkönig und seinem Team festlich geschmückten, Saal. Das anschließend, gemütliche Beisammensein, fand erst am nächsten Tag in den frühen Morgenstunden sein Ende.