Sowohl in der Grund- als auch in der Mittelschule Marktbreit steigen die Schülerzahlen wieder. Das wurde in den Sitzungen beider Schulverbände am Donnerstagabend deutlich. Gleichzeitig sinken in beiden Schulen auch die Haushaltsansätze, so dass der durch andere Einnahmen nicht gedeckte Bedarf pro Schüler ebenfalls rückläufig ist.

Was am Ende allerdings nicht unbedingt zu weniger Ausgaben bei den einzelnen Gemeinden führt, denn wer mehr Schüler in die Schule schickt, der muss am Ende auch bei sinkender Umlage mehr bezahlen. Was zwar die kommunalen Haushalte ein wenig mehr belastet, am Ende von den Gemeinden aber, eben wegen der steigenden Kinderzahlen, nicht unbedingt als negativ gesehen wird.

Um gut 90 000 Euro sinkt der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 im Mittelschulverband auf gut 523 000 Euro, was vor allem an den geringeren Investitionen im Vermögenshaushalt liegt. Bei den nun 91 Schülern, neun mehr, als im Vorjahr, liegt die Umlage bei 3766 Euro pro Schüler. Da die Stadt Marktbreit mit 25 gleich sieben Schüler mehr in die Hauptschule sendet, steigt deren Anteil an der Umlage um knappe 20 000 Euro auf 94 000 Euro. Nahezu gleich bleibt die Umlage für Marktsteft bei 26 Schülern mit knappen 98 000 Euro, Martinsheim hat für zwölf Schüler 45 000 Euro, Obernbreit für neun Schüler 34 000 Euro, Segnitz für drei Schüler 11 000 Euro und Seinsheim für 16 Schüler 60 000 Euro an den Mittelschulverband zu entrichten.

Bedeutend ist der Schuldenstand

Auch im Grundschulverband steigen die Schülerzahlen, hier gar um 24 auf 272. Vor allem Marktsteft und Obernbreit können um elf beziehungsweise zehn Schüler zulegen. Insgesamt hat der Etat 2022 ein Volumen von 845 000 Euro, knapp 180 000 Euro weniger, als im Vorjahr. Somit sinkt auch hier der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf um gut 20 000 Euro auf 574 000 Euro, pro Schüler werden 2110 Euro umgelegt. Für Marktbreit mit 108 Schülern bedeutet dies eine Umlage von 228 000 Euro. Marktsteft mit 82 Schülern zahlt 173 000 Euro, Obernbreit mit 54 Schülern 114 000 Euro und Segnitz mit 28 Schülern 59 000 Euro an den Schulverband.

Bedeutend für den Verband ist der Schuldenstand, der sich auf gut 1,3 Millionen Euro beläuft. Der allerdings resultiert aus der grundlegenden Sanierung des Schulgebäudes und der Turnhalle vor einigen Jahren. Eine Sonderregelung gibt es für die Stadt Marktsteft, die ein eigenes Schulhaus hat. Den Unterhalt für das Gebäude trägt die Stadt selber und zahlt entsprechend weniger an den Verband, da die Unterhaltskosten für die Schule in Marktbreit von den anderen drei Verbandsgemeinden finanziert wird. Die Abrechnung erfolgt immer am Jahresende.