Münsterschwarzach vor 38 Minuten

Schülerlotsen am Egbert-Gymnasium geschult

Seit der Eröffnung des neuen Busparkplatzes im Januar 2009 haben die Tutoren am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach zum Wohle der neuen Fünftklässler den Dienst als Schülerlotsen übernommen. Auch in diesem Schuljahr sind sie wieder als Schulweghelfer tätig und sorgen jeden Morgen für einen sicheren Schulweg ihrer Mitschüler, teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit. Damit diese Aufgabe gelingt und auch rechtliche Fragen geklärt sind, absolvieren die Schüler und Schülerinnen der zehnten Jahrgangsstufe eine Ausbildung, die von der Verkehrspolizei Kitzingen durchgeführt wird.