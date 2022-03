Volkach vor 12 Minuten

Schülerinnen beten für Frieden

Erschüttert und betroffen blickt die Welt auf die Geschehnisse in der Ukraine. Die beiden Zehntklässlerinnen Sonja Eberhardt und Annika Haarmann der Mädchenrealschule Volkach brachten die Anteilnahme der jungen Mädchen an der Schule stellvertretend zum Ausdruck. Sie hielten bei der Friedenskundgebung der Flüchtlingshilfe Mainschleife am Volkacher Marktplatz eine kurze Rede, die mit einem Friedensgebet abschloss. Authentisch konnten sie so den Gefühlen junger Menschen angesichts der Kriegsschrecken eine Stimme geben. Auf dem kerzenbeschienen und von blau-gelben Plakaten und Friedenssymbolen dominierten Marktplatz drückten zahlreiche Volkacher mit ihrer Teilnahme an dieser Kundgebung ihre Verurteilung der russischen Kampfhandlungen aus. Hoffentlich sind diese bald beendet!