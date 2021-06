Zum dritten Mal wurde in diesem Schuljahr am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach der Enrichment-Kurs Debating/MUN durchgeführt. Enrichment, also eine Bereicherung, soll dieses schulübergreifende Zusatzangebot für Schüler*innen bieten, die sich aufgrund ihrer sehr guten Leistungen und hohen Motivation dafür qualifizieren.

Nachdem die Schüler*innen mit Hilfe eines Videotutorials schon einiges an Vorarbeit geleistet hatten, traf sich die Gruppe unter Leitung von Elke Schliermann-Kraus an insgesamt sieben Terminen – in diesem Jahr natürlich ausschließlich online.

Die ersten Treffen fokussierten sich auf das Debattieren unterschiedlichster Themen, danach ging es auf das nächste Level – die Vorbereitung auf die MUN-Konferenz, welche von der International School Stuttgart in diesem Jahr ebenfalls online durchgeführt wurde. Responsibility of governments and institutions in protecting the vulnerable – so das Oberthema der diesjährigen Konferenz, auf der die Teilnehmer*innen die Länder Südkorea, Peru, Madagaskar, Irak, Kanada und Libanon in den unterschiedlichen Kommissionen vertraten. Eine echte Herausforderung, sowohl inhaltlich als auch sprachlich – Enrichment gelungen.

Von: Elke Schliermann-Kraus (Lehrerin am FLSH)