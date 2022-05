Ein E-Scooter wurde am Montag zwischen 15 und 16.30 Uhr in der Kitzinger Herrenstraße vor der Hausnummer 19 gestohlen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte ein 16-jähriger Schüler ermittelt werden, welcher zumindest an der Tat beteiligt war, wie es im Bericht der Polizei heißt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll außerdem noch ein weiterer, bislang unbekannter Täter beteiligt gewesen sein und den Roller letztendlich unterhalb der Feuerwehr Kitzingen in den Main geworfen haben. Der Roller hatte einen Wert von circa 600 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Fabian Gebert