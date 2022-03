Am 24. März 1942, nur zwei Monate nach der berüchtigten Wannsee-Konferenz, bei der die "Endlösung der Judenfrage" verwaltungstechnisch beschlossen wurde, wurde ein "Sonderzug" von Kitzingen aus eingesetzt, der die bis dahin verbliebene jüdische Bevölkerung der Stadt und des Landkreises in Richtung Osten zur Vernichtung transportierte. Von den 208 und den in Nürnberg in weiteren Waggons bereits inhaftiert wartenden 792 Menschen überlebte niemand den Vernichtungsprozess.

In der vierten Märzwoche beteiligen sich Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte aller weiterführenden Kitzinger Schulklassen aktiv an der historischen Recherche und der Pflege der mehr als 80 Stolpersteine im Stadtgebiet, wie es in einem Presseschreiben heißt. Claudia Gonschorek vom Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen hat neun Routen zusammengestellt, auf denen die Klassen sich mit den Schicksalen der Ermordeten auseinandersetzen werden.

Mit ihren Stolperstein-Begleitern aus dem Förderverein treffen sie sich vor den früheren Wohnhäusern oder am DenkOrt für die Deportationen, dem "Koffer" am Rosengarten. Wolf-Dieter Gutsch werde darüber hinaus in einigen Schulen mit authentischem Bildmaterial und historischen Fakten detaillierte Informationen weitergeben. Der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen lädt in dem Schreiben dazu ein, sich den einzelnen Gruppen für Momente des Gedenkens anzuschließen.

Treffpunkte: Am Donnerstag, 24. März, 13.30 Uhr, am "Koffer" im Rosengarten, am Freitag, 25. März, 8 Uhr vor Amendt in der Herrnstraße, 8.45, 9 oder 11.30 Uhr am "Koffer im Rosengarten sowie um 9 Uhr in der Schmiedelstraße 7.