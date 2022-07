Kürzlich starteten 16 Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe des Egbert-Gymnasiums gemeinsam mit der Lehrkraft Andrea Weber-Brandt zur diesjährigen Tutorenschulung, die im Jugendhaus "St. Kilian" in Miltenberg stattfand. Ziel der Veranstaltung war die Vorbereitung auf das neue Tutorenamt. Dafür waren drei Tage vorgesehen mit insgesamt sechs Einheiten, in denen verschiedenste Themengebiete behandelt wurden. Nach einer ersten Kennenlerneinheit ging es darum, ein Spiel richtig anzuleiten. Dabei wurden Teams gebildet, die im Laufe der Woche ihr Spiel der Gruppe vorstellen mussten.

An Tag zwei wurden anfangs Situationen durchgespielt und auf verschiedene Verhaltensweisen, die die Kinder zeigen können, eingegangen und es wurde erklärt, wie man mit ihnen umgeht. Nachmittags wurden dann die Tutorenteams gebildet und den neuen fünften Klassen zugeteilt. Um die Teamfähigkeit der einzelnen Gruppen zu steigern, wurden sie auf eine Rallye geschickt, bei der sie Fotos von verschiedenen Situationen machen sollten, auf die später Punkte vergeben wurden. Daraufhin bekamen die Tutorenteams die Aufgabe, den Kennenlerntag für die jeweilige fünfte Klasse vorzubereiten. Hier zeigten sich die Teams besonders kreativ und es entstanden abwechslungsreiche und informative Einführungsprogramme für die Neuankömmlinge. Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine allgemeine Reflexionsrunde, in der die Teilnehmer individuelles Feedback geben konnten. Hier gab es ausnahmslos positive Rückmeldungen, was nicht nur für eine gute Verpflegung, sondern auch für den vollen Erfolg des Seminars spricht.

Von: Julian Legron (Schüler, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach