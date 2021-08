Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Schüler des EGM spenden für St.-Martin-Schule

In jedem Schuljahr findet am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach (EGM) die Martinseuro-Aktion statt, im Rahmen derer die Schüler, die es möchten, einen Euro für einen guten Zweck spenden und somit auch die Erinnerung an den heiligen Martin aufrechterhalten. Auch im Schuljahr 2020/21 führte die SMV diese Aktion durch, das gesammelte Geld sollte zu gleichen Teilen an die St.-Martin-Schule in Kitzingen und an das SOS-Kinderdorf e.V. übergeben werden. Leider gestaltete sich die Spendenübergabe dann aufgrund der Covid-19 Situation schwierig. Am Ende des Schuljahres 2021 konnte aber schließlich doch noch wenigstens ein Teil der Spenden übergeben werden. Hierfür empfing Manfred Markert (Geschäftsführer der Lebenshilfe e.V.) Emelie Melchert (Q11), Emely Kammermeier (8a) und Judith Schmitt (SMV-Lehrerin) in der St.-Martin-Schule in Kitzingen und ließ es sich auch nicht nehmen, die Vertreterinnen des EGMs ein wenig in der Schule herumzuführen. Da alle Kinder der St.-Martin-Schule aus verschiedenen Gründen besonders individuell gefördert werden müssen und hierfür stets viel Lehrmaterial benötigt wird, freute sich Herr Markert sehr über die Spende aus Münsterschwarzach.