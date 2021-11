Albertshofen vor 1 Stunde

Schubkarrenrennen ein Kirchweihhöhepunkt

Mit großem Zuspruch nahm ein ganzes Dorf am traditionellen Schubkarrenrennen in Albertshofen teil. Die Kirchweihburschen hatten an Start und Ziel alle Hände voll zu tun, um die pärchenweise auf den Parcour geschickten Freizeitsportler jeden Alters zu registrieren und Ergebnisse zu ermitteln. Älterster Teilnehmer war Gerhard Uhl, der mit 79 Jahren noch die ansprechende Zeit von 54,83 Sekunden erreichte. Er profitierte vom Seniorenbonus und musste nur sechs anstelle von üblichen zwölf Kisten über die Rennstrecke transportieren.