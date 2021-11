Kleinlangheim vor 40 Minuten

Schrottreifer Lkw auf der A 3 bei Kitzingen aus dem Verkehr gezogen

Bereits am Mittwoch vergangene Woche zogen Beamte der Autobahnpolizei einen schrottreifen Lkw aus dem Verkehr, der auf der A 3 bei Kleinlangheim in Richtung Frankfurt unterwegs war. Eine Vorführung bei einer TÜV-Prüfstelle ergab laut Polizeibericht extreme Mängel von gebrochener Achsaufhängung bis zu bis auf die Karkasse abgefahrenen Reifen. Der Lkw war in extremer Schieflage von Ungarn nach Düsseldorf unterwegs und zur Ausschiffung nach Ägypten vorgesehen. Die Fahrt endete jedoch in Kitzingen mit einer Stilllegung des Lkw und einem Bußgeldverfahren gegen den Fahrer.