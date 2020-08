Den Schriftzug "Naziwixer" hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr in der Schmiedelstraße in Kitzingen am Gebäude des Roten Kreuzes angebracht. Der Täter sprühte die Beleidigung mit schwarzer Farbe an die Hauswand. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro, so der Polizeibericht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.