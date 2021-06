Zu einem Polizeieinsatz kam es in Volkach am Montagabend zwischen Busbahnhof und Edeka-Parkplatz. Zeugen meldeten demnach eine schreiende junge Frau, welche ein Messer in der Hand halte, und drohe, sich selbst zu verletzten.

Vor Ort am Busbahnhof trafen Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen dann eine psychisch belastete Frau an, heißt es im Polizeibericht. Das Messer hatte die Frau zuvor weggeworfen. Es konnte durch die Ordnungshüter sichergestellt werden. Aufgrund ihres psychischen Zustandes sei die Frau in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht worden.