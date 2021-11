Mehrere Schrauben drehte eine unbekannte Person in der Zeit vom 17. November, 0 Uhr, bis 24. November, 12 Uhr, in drei von vier Reifen eines schwarzen Ford Pick-Up.

Das Auto war in der Schnabelgasse in Etwashausen geparkt. An den Rädern entstand laut Polizei ein Schaden von circa 600 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.