Am Montag, 20. September, gab es im Landkreis 71 Corona-Fälle. 46 davon fielen in die Sieben-Tages-Inzidenz, die nunmehr bei knapp über 50 liegt. Wie das Landratsamt mitteilt, sich auch schon einige Schulen – eine Woche nach Ferienende – betroffen. Fälle gibt es im Armin-Knab-Gymnasium, in der Mittelschule Volkach, in der Grundschule Kitzingen Siedlung, im Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach sowie im Landschulheim Gaibach.

Die infizierten Schüler sind jeweils in Isolation. Aufgrund der angepassten Vorgaben gibt es im Klassenverband keine engen Kontaktpersonen, außer im Landschulheim Gaibach (Mitbewohner im Internat). Es bedindet sich deshalb niemand – außer den Betroffenen selbst – aus dem schulischen Umfeld in Quarantäne. Es wurde stets Maske getragen, Abstand eingehalten und gelüftet.

Nach den neuen Vorgaben des Bayerischen Kultus- und Gesundheitsministeriums müssen sich zum Beispiel Schüler weiterführender Schulen fünf Tage lang täglich selbst testen, sobald ein Fall in der Klasse aufgetreten ist. In Grund- und Förderschulen ist die Regel genauso, solange noch kein PCR-Pooltest gemacht wird. Dann reichen die zwei PCR-Pooltests pro Woche, allerdings müssen sich die Kinder der Klasse zusätzlich am fünften Tag schnelltesten, wenn an diesem Tag nicht sowieso ein PCR-Pooltest stattfindet.

Zu den PCR-Pooltests, kurz auch Lolli-Test: Seit Montag läuft an einigen Grundschulen im Landkreis ein Probelauf. Das Schulamt rechnet mit einer flächendeckenden Umsetzung des neuen PCR-Pooltestverfahrens ab dem 27. September.