Endlich wehen wieder rot-weiße Wimpel rund um den St.-Georgs-Brunnen in Sommerach. Zahlreiche Bierzeltgarnituren und Verkaufshüttchen sind aufgebaut und liebevoll geschmückt. Ein Kinderkarussell dreht sich, die Musikkapelle spielt. Es duftet nach leckeren Schmankerln und zahlreiche gut gelaunte Besucherinnen und Besucher stoßen mit edlen Tropfen im Glas an. Es ist wieder so weit: Am Freitag wurde in der Winzergemeinde Sommerach nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause von Weinprinzessin Anna-Lena Zehnter das Weinfest eröffnet und wieder zum Treffpunkt für alle Weinliebhaber der Region.

Weinprinzessin Anna-Lena Zehnter strahlte bei ihrem Einzug, begleitet von der Musikkapelle Sommerach und zahlreichen Ehrengästen. Anschließend begrüßte sie von der Bühne aus fröhlich ihre Gäste: "Es ist mir eine Ehre, nach langen Jahren endlich wieder mit ihnen allen unser traditionelles Weinfest zu feiern. Sommerach ist nicht nur ein Ort zum Genießen und Verweilen. Es ist mehr als das. Es ist Heimat – nicht nur für mich, sondern für viele Gäste, die sich hier bei uns schon fast wie zu Hause fühlen und immer wieder gerne auf die Weininsel kommen."

Nicht möglich ohne ehrenamtliche Helfer

Vier Tage, vom 8. bis 11. Juli, geben die Macher des Festes wieder alles, um mit dem Weinfest unter dem Motto "Stil & Faszination" den Gästen ein einzigartiges Vergnügen in der Dorfmitte Sommerachs zu bieten. Wesentlich für das Gelingen des Festes trugen vor allem die ehrenamtlichen Helfer, Vereine, Landfrauen und Sponsoren bei, ohne die ein solches Fest überhaupt nicht möglich gewesen wäre. All diesen sprach Weinprinzessin Anna-Lena Zehnter ihren ganz besonderen Dank aus.

Und nicht zu vergessen Sommerachs Winzer, die jede Menge Herzblut und Leidenschaft in die Weinflaschen gezaubert haben und sich am Freitagabend zur Begrüßung der Gäste auf der Festbühne eingefunden hatten. Ausgeschenkt wurden beim diesjährigen Weinfest die Weine vom Weingut Galena, Weingut Kram, Weingut Otmar und Johannes Zang, Weingut Daniel Then, Bioland Weingut Drescher, Weingut Georg Zang, Weingut Wolfahrt und Weine der Winzergenossenschaft Sommerach.

An diesem Montag, 11. Juli, gibt es für alle noch mal die Möglichkeit, das Weinfest zu besuchen. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und musikalische Unterhaltung mit Lorenz Strasser. Um 19 Uhr zieht die Weinprinzessin ein. Anschließend sorgt die Band "Overdrive" für den musikalischen Abschluss bis in die Nacht.