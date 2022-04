Escherndorf vor 19 Minuten

Schöner Ort zum Verweilen: der Osterbrunnen

Auch in diesem Jahr haben sich einige Frauen von Escherndorf zusammengefunden, um den Dorfbrunnen mit selbst gebundenen Girlanden, bunten Eiern und Frühlingsblumen zu schmücken. Vor über 40 Jahren hat Regina Voll den Brauch in Escherndorf aufleben lassen. Ganz am Anfang hat man sich noch im ehemaligen Rathaus (heutiger Dorfplatz) getroffen und die Eier selbst ausgeblasen und bemalt. Seitdem wurde der Brauch jedes Jahr weitergeführt. Der geschmückte Dorfbrunnen in der Mitte von Escherndorf ist für viele Touristen, sowie Einheimische, ein schöner Ort zum Verweilen geworden.