Das Schnuppern (Information, Beratung, Kennenlernen, Anmelden) an der Sing-und Musikschule Steigerwald vom 14. bis zum 30. Juni wird in diesem Jahr wieder durch die Vergabe von Schnupperterminen in den gewünschten Fächern per Mail direkt zwischen den Lehrkräften und den Eltern und Schülern durchgeführt, um damit den Publikumsverkehr in den Unterrichtsstätten besser zu verteilen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Die E-Mail Adressen der Lehrkräfte stehen für eine direkte Kontaktaufnahme auf der Website www.musikschule-steigerwald.de - Startseite - und unter „Aktuelles“.

Bis zum 30.Juni ist wieder Anmeldezeit für das kommende Schuljahr 2021/22 mit der neuen Online-Anmeldung auf unserer Website: www.musikschule steigerwald.de unter „Anmeldung zum Unterricht und Kosten“ , welches die Wieder- beziehungsweise Neuanmeldung wesentlich vereinfacht. Deshalb bittet die Schule darum, möglichst nur noch diesen Weg der Anmeldung zu nutzen.

Das Unterrichtsangebot von den Grundfächern der Elementaren Musikpädagogik, den instrumentalen Hauptfächern und Zusatzfächern stehen auf der Website: www.musikschule-steigerwald.de unter „Unterrichtsfächer – Flyer“

Die Unterrichtskosten für das kommende Schuljahr mussten nicht erhöht werden, heißt es in der Pressemitteilung. Das Unterrichtsgeld wird ab dem kommenden Schuljahr wie bisher in zwei Raten am 15. Oktober 2021 und 15. März 2022 für das Schuljahr zur Zahlung im Lastschriftverfahren fällig.